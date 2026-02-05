"Le livre des solutions" avec Pierre Niney et Blanche Gardin sur France 4 samedi 7 février 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Marc s'enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise.
Sur place, sa créativité se manifeste par un million d'idées qui le plongent dans un drôle de chaos.
Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes...
Avec : Pierre Niney, Blanche Gardin, Françoise Lebrun, Frankie Wallach, Camille Rutherford, Vincent Elbaz...
|Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.