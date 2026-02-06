recherche
Inédit, le film "Tout sauf toi" diffusé sur TF1 dimanche 8 février 2026 (vidéo)

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 6 février 2026
Inédit, le film "Tout sauf toi" diffusé sur TF1 dimanche 8 février 2026 (vidéo)

Dimanche 8 février 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Tout sauf toi", un film de Will Gluck inédit en clair à la télévision qui s’inspire librement de la comédie de William Shakespeare "Beaucoup de bruit pour rien".

L'histoire en quelques lignes...

Bea et Ben se rencontrent, passent une super soirée ensemble, mais suite à un malentendu, ils finissent par se détester cordialement.

Six mois plus tard, ils se retrouvent par hasard au même endroit : ils sont tous les deux invités à un mariage en Australie. Le problème ? Leurs familles et leurs ex sont aussi là et essaient de se mêler de leur vie amoureuse.

Pour qu'on leur fiche la paix et pour rendre leurs ex jaloux, ils décident de faire un pacte : faire semblant d'être ensemble et jouer au couple parfait pendant tout le séjour.

Évidemment, rien ne se passe comme prévu. Entre les disputes, les situations ridicules et le décor paradisiaque, ils commencent à se demander si, finalement, ils ne s'aiment pas pour de vrai.

Avec : Sydney Sweeney (Bea), Glen Powell (Ben), Alexandra Shipp (Claudia), Nat Buchanan (Miranda Clerk).
