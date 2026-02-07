"Selon Matthieu" avec Nathalie Baye et Benoît Magimel à revoir sur Arte lundi 9 février 2026

Lundi 9 février 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Selon Matthieu", un film de Xavier Beauvois avec Nathalie Baye et Benoît Magimel.

L'histoire en quelques lignes...

Une famille d'ouvriers en Normandie : le père, Francis, et ses deux fils, Éric et Matthieu, travaillent dans la même usine.

Après vingt-cinq ans de maison, Francis est licencié sans préavis pour avoir fumé une cigarette sur son lieu de travail. Il reçoit sa lettre de renvoi le jour même du mariage de son fils aîné, Éric. Révolté par cette injustice, Matthieu se rend chez le DRH, qui reste inflexible. Puis, il tente de mobiliser son frère et les collègues de son père, en vain.

Déprimé, refusant de se battre, Francis meurt peu de temps après. Convaincu qu’il s’agit d’un suicide, Matthieu résout de le venger. Il s'arrange pour rencontrer la femme de son patron, qui passe des soirées à jouer au casino…

Flamme dissoute

La caméra survole la région d'Étretat, passe des maisons cossues de Deauville à celles des ouvriers, des terrains de golf aux usines fumantes : deux mondes vont s'affronter. La première partie du film chronique cette vie ouvrière ponctuée de moments heureux gagnés sur le poids du labeur. Puis ce licenciement inique fait basculer le récit dans une violence autant sociale qu'individuelle.

Frappé de plein fouet par l’anéantissement de son père, Matthieu (Benoît Magimel) découvre en même temps l'absence de solidarité de ses pairs et la résignation de ses proches, et s’aventure seul dans ce projet de revanche improbable. Mais dès sa rencontre avec cette belle femme plus âgée, qui gaspille l'argent aussi vite qu'on vire un ouvrier, le jeune homme semble dépassé par ses sentiments. "Montrer un ratage, une vengeance dont la flamme se dissout peu à peu m'intéresse plus que d'en montrer la réussite", a résumé Xavier Beauvois. "T'as cru qu'en baisant la femme du patron, t'allais baiser le patronat ?", finira par asséner Claire (Nathalie Baye).

Dix ans après Nord, son premier film, et dix ans avant Des hommes et des dieux, Xavier Beauvois sonde dans un film âpre les affres de la classe ouvrière et les clivages indépassables qui ouvrent la porte aux désillusions.