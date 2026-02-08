"Les animaux fantastiques" de J.K. Rowling à revoir sur TF1 mardi 10 février 2026 (vidéo)

Mardi 10 février 2026 à 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir "Les animaux fantastiques" de J.K. Rowling, réalisé en 2016 par David Yates.

L'histoire en quelques lignes...

1926. Gellert Grindelwald, alias le mage noir, a semé le chaos en Europe chez les non-maj’ (nom américain donné aux Moldus), menaçant de révéler au grand jour l’existence des sorciers. Alors qu’il semble avoir subitement disparu sans laisser de traces, divers incidents troublants dans les rues de New York commencent à inquiéter la communauté des magiciens. Des événements qui accentuent la montée en puissance d’un groupe de fanatiques, les fidèles de Salem, hostiles au monde de la magie et prêts à tout pour le détruire.

Venu d’Angleterre, le jeune Norbert Dragonneau pose pour la première fois les pieds aux Etats-Unis. Il porte avec lui une mystérieuse mallette. En réalité, elle renferme un immense espace peuplé d’animaux fabuleux. Car depuis des années, Dragonneau parcourt le monde à la recherche de créatures magiques. Son but : les répertorier dans un manuel afin de mieux les faire connaître et expliquer pourquoi il faut les protéger au lieu de les tuer. Alors qu’il se promène, il croise la route d’un non-maj, Jacob Kowalski, qui assite médusé à l’évasion d’un de ces animaux extraordinaires. Dans la panique, il s’enfuit, emportant par erreur avec lui la valise de Dragonneau.

Une fois chez lui, ignorant tout de ce qu’elle renferme, il l’ouvre et libère malgré lui plusieurs animaux qui se dispersent dans les rues de New York. Avant qu’il ait pu se lancer à la poursuite de Kowalski, Dragonneau est arrêté par Tina Goldstein, une ancienne Auror, qui décide de le remettre aux autorités des sorciers pour avoir transgressé le code international du secret magique en transportant des espèces interdites sur le sol américain. Mais rapidement, la situation se retourne et ils vont être amenés à collaborer, accompagnés de la sœur de Tina et de Jacob Kowalski, afin de retrouver les créatures à travers la ville.

La saga continue…

Premier volet de la série Les animaux fantastiques (qui devrait en compter cinq), adapté du livre guide sorti par J.K. Rowling, cet opus est le neuvième long métrage issu de la franchise Harry Potter.

Cette nouvelle série de films s’intéresse à la vie de Norbert Dragonneau, personnage évoqué à plusieurs reprises dans la saga Harry Potter comme étant l’auteur du livre Les animaux fantastiques, étudié par le jeune magicien à Poudlard. Le scénario a été écrit par J.K. Rowling en personne qui s’essaie pour la première fois à l’écriture d’un film. La romancière s’est également rendue par la suite à plusieurs reprises sur le tournage pour suivre son évolution.

Aux commandes, on retrouve un réalisateur averti puisqu’il s’agit de David Yates, metteur en scène des quatre derniers opus de Harry Potter. A l’image de son titre, le film présente un bestiaire aussi diversifié qu’étonnant. Pendant le tournage, les comédiens ont donné la réplique à des marionnettes en lieu et place des créatures virtuelles ajoutées en post-production.

Sorti en novembre 2016, Les animaux fantastiques a largement séduit le public, rapportant plus de 800 millions de dollars à travers le monde. Le deuxième volet, Les crimes de Grindelwald, sorti deux ans plus tard, a remis au premier plan les personnages principaux interprétés par Eddie Redmayne (Norbert Dragonneau), Katherine Waterston (Tina), Dan Fogler (Jacob Kowalski) et Alison Sudol (Queenie). En revanche, les comédiens Colin Farrell et Jon Voight ont cédé leur place à Johnny Depp, aperçu à la fin du premier volet dans le rôle du nouveau méchant Gellert Grindelwald, et à Jude Law, qui a pris les traits d’Albus Dumbledore jeune.