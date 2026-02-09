"Les jeunes amants" avec Fanny Ardant et Melvil Poupaud sur Arte mercredi 11 février 2026 (vidéo)

Mercredi 11 février 2026 à 21:00, Arte diffusera "Les jeunes amants", un film de Carine Tardieu avec Fanny Ardant et Melvil Poupaud.

L'histoire en quelques lignes...

Quinze ans après une première et brève rencontre dans un couloir d’hôpital, Shauna, élégante architecte retraitée de 70 ans, qui vit à Paris, recroise Pierre, oncologue lyonnais quadragénaire, mari comblé et père de deux enfants. Le trouble qui les avait saisis à l’époque se reproduit aussitôt.

Alors que l’un et l’autre tentent de réprimer la puissante attraction qu’ils éprouvent, ils finissent par s’abandonner à leur désir, tempête imprévue qui bouleverse en profondeur la vie et le rôle de chacun.

Transfuges de l’âge

Peut-on vivre une grande histoire d’amour à 70 ans, a fortiori avec un homme plus jeune d’une génération ? Comment l’assumer, alors que la société aujourd’hui encore la réprouve, jugeant la relation au mieux condamnée à l’avance, au pire contre-nature et déplacée ? Mère et grand-mère, Shauna n’en oublie pas moins d’être une femme libre. Mais comment se donner à l’autre sans fard quand le corps est marqué par l’empreinte du temps ?

Dans ce film délicat où le romantisme n’écarte pas le réalisme, Carine Tardieu, sur un scénario coécrit avec Sólveig Anspach, disparue il y a dix ans, n’élude aucun des obstacles, sociétaux et intimes, auxquels est confronté ce couple en marge des normes. Car la pureté des sentiments de ces âmes sœurs se heurte au regard des autres, mais aussi et peut-être d’abord au leur. S’attachant à son amant, qui ravive en elle des sensations qu’elle pensait enfouies, Shauna, que le feu de sa passion fragilise, veut fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve. Confiant dans leur lien, Pierre, lui, fait le choix honnête de rompre l’équilibre de sa vie familiale, quand sa femme (Cécile de France), bien que rongée par le chagrin de le perdre, cherche à le comprendre.

Avec Fanny Ardant souveraine, qui habite ses silences d’infinies nuances émotionnelles, et Melvil Poupaud à la fervente douceur, un hymne à l’amour qui ignore les frontières de l’âge.