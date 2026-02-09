"Sur la piste du Marsupilami" avec Alain Chabat et Jamel Debbouze sur TMC mercredi 11 février 2026 (vidéo)

À l'occasion de la sortie en salles du film "Marsupilami", TMC vous proposera de revoir mercredi 11 février 2026 à 21:25 "Sur la piste du Marsupilami" le film d'Alain Chabat sorti en 2012.

L'histoire en quelques lignes...



S'il veut retrouver sa gloire d'antan, le journaliste Dan Geraldo doit frapper un grand coup ! Seize ans auparavant, il était parvenu à se faire un nom grâce à une émission inédite au cœur de la Palombie. Envoyé à nouveau en reportage, le journaliste a une semaine pour percer le mystère des Payas, civilisation qui aurait découvert le secret de la jeunesse éternelle... Pablito, son guide espiègle et débrouillard, est chargé de le mener au cœur de la forêt tropicale, pour une interview exclusive avec le chef Paya.

Mais le chemin jusqu'à ce lieu tenu secret est semé d'embûches, d'autant plus qu'un mystérieux animal protège la forêt... Parallèlement, aidé par son assistante dévouée Pétunia, un botaniste haut en couleur nommé Hermoso découvre le sérum de jeunesse en tombant par hasard sur une orchidée rarissime. Il ne tarde pas à réaliser que cette précieuse fleur s'avère être le péché mignon d'un animal légendaire, le Marsupilami. Ayant retrouvé ses traits de jeunesse, le scientifique se met en tête de traquer l'animal pour récolter sur son chemin l'ingrédient fantastique...

Un hommage à Franquin...

Pour son quatrième long métrage, Alain Chabat, réalisateur passionné de bande dessinée, tenait à respecter à la lettre l'esprit et l'univers de Franquin. Le Marsupilami apparaît pour la première fois dans le journal de Spirou en 1952. Après de nombreuses apparitions en compagnie de Spirou et Fantasio, l'animal doit attendre 1987 pour avoir sa propre bande dessinée. En France, il arrive pour la première fois sur le petit écran en 1993, sur TF1, dans une mini-série d'animation produite par les studios Disney. Pour ce film tourné dans la forêt de Catemaco au Mexique, Chabat s'est inspiré de l'album L'orchidée des Chahutas tout en apportant un scénario et des personnages inédits. Ses équipes sont allées jusqu'à reconstituer en quatre exemplaires le fameux nid de la créature. Conçus en véritables feuilles de palme, ces derniers mesuraient 1,5 mètre de haut sur 2 mètres de large !

... et un carton au box-office

Plus de dix ans après Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, Sur la piste du Marsupilami marque les retrouvailles entre Jamel Debbouze et Alain Chabat. Le réalisateur a fait appel à une pléiade de comédiens prestigieux : Géraldine Nakache, Fred Testot, et Lambert Wilson, dans le rôle du général Pochero, dictateur autoritaire qui veut s'accaparer la découverte du botaniste. L'acteur sera prochainement à l'affiche de Barbecue, réalisé par Eric Lavaine et coproduit par TF1 Films Production, qui sortira le 30 avril prochain.

Sur la piste du Marsupilami - premier film en Europe à être projeté en iMax - s'est placé à la troisième place des plus gros succès du box-office français en 2012, derrière L'Age de glace : la dérive des continents de Steve Martino et Mike Thurmeier et Skyfall, de Sam Mendes.