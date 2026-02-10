"Va, vis et deviens" avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem à revoir sur France 4 jeudi 12 février 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
1984. Des milliers d'Africains frappés par la famine se retrouvent dans des camps, au Soudan. À l'initiative d'Israël et des États-Unis, une vaste action (opération Moïse) est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens (Falashas) vers Israël.
Une mère chrétienne pousse son fils de 9 ans à se déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort. L'enfant arrive en Terre sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française sépharade vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double secret et mensonge : ni juif ni orphelin, seulement noir.
Il découvrira l'amour, la culture occidentale, la judaïté, mais aussi le racisme et la guerre dans les territoires occupés. Il deviendra tout à la fois juif - israélien - français - tunisien. Mais jamais il n'oubliera sa vraie mère, restée dans le camp, et que secrètement et obstinément il rêve de retrouver un jour...
Avec : Yaël Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai, Mosche Abebe, Sirak M. Sabahat...
|Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.