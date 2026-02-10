"Va, vis et deviens" avec Yaël Abecassis et Roschdy Zem à revoir sur France 4 jeudi 12 février 2026 (vidéo)

Jeudi 12 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera le film "Va, vis et deviens" de Radu Mihaileanu qui raconte le destin bouleversant d’un enfant éthiopien accueilli en Israël.

L'histoire en quelques lignes...

1984. Des milliers d'Africains frappés par la famine se retrouvent dans des camps, au Soudan. À l'initiative d'Israël et des États-Unis, une vaste action (opération Moïse) est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens (Falashas) vers Israël.

Une mère chrétienne pousse son fils de 9 ans à se déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort. L'enfant arrive en Terre sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française sépharade vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on découvre son double secret et mensonge : ni juif ni orphelin, seulement noir.

Il découvrira l'amour, la culture occidentale, la judaïté, mais aussi le racisme et la guerre dans les territoires occupés. Il deviendra tout à la fois juif - israélien - français - tunisien. Mais jamais il n'oubliera sa vraie mère, restée dans le camp, et que secrètement et obstinément il rêve de retrouver un jour...

Avec : Yaël Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai, Mosche Abebe, Sirak M. Sabahat...