"L'aventure c'est l'aventure" de Claude Lelouch à revoir sur France 5 vendredi 13 février 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 février 2026 157
"L'aventure c'est l'aventure" de Claude Lelouch à revoir sur France 5 vendredi 13 février 2026

Vendredi 13 février 2026 à 21:00 dans "Place au cinéma", France 5 vous proposera de revoir "L'aventure c'est l'aventure", un film de Claude Lelouch sorti en 1972.

L'histoire en quelques lignes...

Cinq bandits professionnels se rendent compte que voler des banques est devenu trop compliqué et dangereux. Ils décident alors de changer de méthode : au lieu d'attaquer les coffres-forts, ils vont utiliser la politique pour gagner de l'argent.

Ces cinq amis, un peu frimeurs et très cyniques, se mettent à vendre leurs services au plus offrant. Ils enlèvent des stars comme Johnny Hallyday pour faire de la publicité ou se mêlent de révolutions dans des pays lointains, mais sans jamais croire aux causes qu'ils défendent. Pour eux, qu'on soit de gauche ou de droite, l'important est que ça rapporte.

Le film suit leurs aventures ridicules et leurs combines à travers le monde. C'est surtout une comédie sur l'amitié et la mauvaise foi, où l'on voit ces truands essayer de rester "à la mode" dans un monde qui change, tout en restant de parfaits voyous.

Avec : Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Aldo Maccione, Charles Gérard, Johnny Hallyday.

Dernière modification le mercredi, 11 février 2026 10:37
Publié dans Cinéma, Vendredi
