Inédit, le film "Zodi et Téhu, frères du désert" diffusé sur M6 vendredi 13 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 11 février 2026 146
Vendredi 13 février 2026 à 21:10, M6 diffusera "Zodi et Téhu, frères du désert" un film d'Éric Barbier inédit en clair à la télévision. Un récit d'amitié et de courage qui montre le lien unique entre un enfant et son animal face à de nombreux dangers.

L'histoire en quelques lignes...

Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre par hasard un bébé dromadaire orphelin au milieu du désert. Il décide de l'adopter, le nomme Téhu et devient son protecteur. Très vite, Zodi se rend compte que son animal n'est pas ordinaire : c'est un coureur exceptionnel, capable de performances incroyables sur le sable.

Cependant, cette rapidité attire la convoitise d'un braconnier local, Julia, qui veut absolument récupérer l'animal pour gagner des courses de dromadaires lucratives.

Pour sauver son meilleur ami et aider sa tribu qui a besoin d'argent, Zodi décide de s'enfuir avec Téhu. Ensemble, ils se lancent dans une traversée périlleuse du désert, direction Abu Dhabi, pour participer à la plus grande course de dromadaires au monde.

Avec : Yassir Drief (Zodi), Alexandra Lamy (Julia), Youssef Hajdi (Tarek), Nadia Benzakour (Amina), Said Bey (Abdallah), Amine Ennaji (Issouf) et Pierre Hancisse (Jean-Louis).
Publié dans Cinéma, Vendredi
Suivez nous...