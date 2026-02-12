"Toi et moi" avec Marion Cotillard et Julie Depardieu à revoir sur France 4 samedi 14 février 2026

Samedi 14 février 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Toi et moi", un film de Julie Lopes-Curval qui nous plonge dans la vie de deux sœurs qui cherchent désespérément le bonheur amoureux, chacune à sa manière.

L'histoire en quelques lignes...

Ariane (Marion Cotillard) travaille pour un journal de romans-photos "Toi et Moi". Elle passe ses journées à inventer des coups de foudre incroyables, mais dans la vraie vie, elle attend désespérément qu'un photographe dont elle est amoureuse s'intéresse enfin à elle. Elle mélange un peu tout : elle utilise ses propres déceptions pour écrire ses histoires, espérant que la réalité finira par ressembler à ses fictions.

Sa sœur Léna, (Julie Depardieu), mène une vie beaucoup plus calme. Elle est en couple avec un homme gentil, mais leur quotidien est devenu un peu trop prévisible. Tout bascule lorsqu'elle rencontre un autre musicien qui la fait vibrer à nouveau. Elle se retrouve alors face à un dilemme que beaucoup de gens connaissent : choisir la sécurité d'une relation solide ou prendre le risque de tout plaquer pour une nouvelle passion.