Inédit, "La salle des profs" sur Arte mercredi 18 février 2026 (vidéo)

Mercredi 18 février 2026 à 20:55, Arte diffusera "La salle des profs", un thriller Allemand en milieu scolaire qui place son héroïne face à un engrenage infernal, reflet d’une société fracturée.

L'histoire en quelques lignes...

Toute jeune professeure de mathématiques et d’éducation sportive dans un collège allemand, Carla Nowak a confiance en ses élèves. Mais lorsqu’une série de vols se déroule dans l’enceinte scolaire, la principale, désabusée, ne s’embarrasse pas de grands principes et ordonne aux garçons de vider leur portefeuille en pleine classe.

Choquée par ces méthodes et la stigmatisation d’un élève d’origine turque, l’enseignante décide alors de mener sa propre enquête, à l’abri des regards.

Société en miniature

Faux coupable, apparences trompeuses… Dans une mise en scène au cordeau, la brillante Leonie Benesch (Carla Nowak) incarne sans faille une palette d’émotions fortes traversant cette femme prise au piège dans un engrenage qui la dépasse.

Venu d’Allemagne, ce thriller signé Ilker Çatak ne se contente pas de traiter le cas isolé d’une jeune enseignante idéaliste. Il puise sa force dans la mue du collège en une société en miniature, avec ses organes de pouvoir, ses partis, ses médias (le journal de l'établissement) et ses communautés (les parents d’élèves toxiques).