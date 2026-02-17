"Le coeur des hommes" à revoir sur NOVO 19 jeudi 19 février 2026

Jeudi 19 février 2026 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de revoir "Le coeur des hommes" de Marc Esposito, une comédie dramatique devenue culte pour sa peinture de l'amitié masculine "à la française".

L'histoire en quelques lignes...

Quatre amis, Antoine, Alex, Manu et Jeff, la quarantaine, ont réussi leur vie. Alex et Jeff ont lancé un mensuel sportif, Manu est un heureux commerçant, et Antoine, professeur, adore son métier.

Mais, coup sur coup, Manu perd son père, Antoine découvre que sa femme le trompe avec un collègue plus jeune et Jeff apprend que sa fille veut se marier avec un homme qu'il déteste.

Alex, lui, a de plus en plus de mal à cacher à sa femme méfiante qu'il multiplie les relations extraconjugales.

Avec : Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, Bernard Campan, Marc Lavoine, Fabienne Babe, Ludmila Mikaël, Florence Thomassin, Catherine Wilkening.