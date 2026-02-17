recherche
Cinéma

"Le coeur des hommes" à revoir sur NOVO 19 jeudi 19 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 17 février 2026 198
"Le coeur des hommes" à revoir sur NOVO 19 jeudi 19 février 2026

Jeudi 19 février 2026 à 21:10, NOVO 19 vous proposera de revoir "Le coeur des hommes" de Marc Esposito, une comédie dramatique devenue culte pour sa peinture de l'amitié masculine "à la française".

L'histoire en quelques lignes...

Quatre amis, Antoine, Alex, Manu et Jeff, la quarantaine, ont réussi leur vie. Alex et Jeff ont lancé un mensuel sportif, Manu est un heureux commerçant, et Antoine, professeur, adore son métier.

Mais, coup sur coup, Manu perd son père, Antoine découvre que sa femme le trompe avec un collègue plus jeune et Jeff apprend que sa fille veut se marier avec un homme qu'il déteste.

Alex, lui, a de plus en plus de mal à cacher à sa femme méfiante qu'il multiplie les relations extraconjugales.

Avec : Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, Bernard Campan, Marc Lavoine, Fabienne Babe, Ludmila Mikaël, Florence Thomassin, Catherine Wilkening.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mardi 17 février 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 17 février 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

17 février 2026 - 15:49

Sur le même thème...

Le film &quot;Polly et moi&quot; avec Ben Stiller et Jennifer Aniston à revoir sur T18 jeudi 19 février 2026

Le film "Polly et moi" avec Ben Stiller et Jennifer Aniston à revoir sur T18 jeudi 19 février 2026

17 février 2026 - 14:08

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 18 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 février 2026, les invités reçus par …

16 février 2026 - 14:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...