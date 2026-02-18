"Le bon plaisir" avec Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant à revoir sur France 5 vendredi 20 février 2026

Vendredi 20 février 2025 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Le bon plaisir", un film politique de Francis Girod qui mêle habilement intrigue d'État et secrets d'alcôve. Il est adapté du roman homonyme de Françoise Giroud.

L'histoire en quelques lignes...

Claire (Catherine Deneuve) se fait voler son sac à main dans la rue. À l'intérieur se trouve une lettre qui prouve qu'elle a eu un fils caché avec un homme devenu, entre-temps, le Président de la République française (Jean-Louis Trintignant). Dans cette lettre, son amant lui conseillait de se faire avorter.

Le voleur tente de faire chanter la présidence. Dès que le Chef de l'État est mis au courant, la machine gouvernementale s'emballe. Le ministre de l'Intérieur déploie les services secrets pour retrouver la lettre par tous les moyens. L'objectif est clair : étouffer l'affaire pour protéger l'image de l'homme de pouvoir et la stabilité des institutions.

Claire se retrouve prise en étau entre son désir de protéger son fils et les méthodes parfois brutales de la "Raison d'État".