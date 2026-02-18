recherche
Cinéma

"Le bon plaisir" avec Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant à revoir sur France 5 vendredi 20 février 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 18 février 2026 259
"Le bon plaisir" avec Catherine Deneuve et Jean-Louis Trintignant à revoir sur France 5 vendredi 20 février 2026

Vendredi 20 février 2025 à 21:05, France 5 vous proposera de revoir "Le bon plaisir", un film politique de Francis Girod qui mêle habilement intrigue d'État et secrets d'alcôve. Il est adapté du roman homonyme de Françoise Giroud.

L'histoire en quelques lignes...

Claire (Catherine Deneuve) se fait voler son sac à main dans la rue. À l'intérieur se trouve une lettre qui prouve qu'elle a eu un fils caché avec un homme devenu, entre-temps, le Président de la République française (Jean-Louis Trintignant). Dans cette lettre, son amant lui conseillait de se faire avorter.

Le voleur tente de faire chanter la présidence. Dès que le Chef de l'État est mis au courant, la machine gouvernementale s'emballe. Le ministre de l'Intérieur déploie les services secrets pour retrouver la lettre par tous les moyens. L'objectif est clair : étouffer l'affaire pour protéger l'image de l'homme de pouvoir et la stabilité des institutions.

Claire se retrouve prise en étau entre son désir de protéger son fils et les méthodes parfois brutales de la "Raison d'État".

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Basique, le concert&quot; de Feu! Chatterton vendredi 20 février 2026 sur France 2

"Basique, le concert" de Feu! Chatterton vendredi 20 février 2026 sur France 2

18 février 2026 - 11:20

Sur le même thème...

&quot;Disparue&quot; : une fiction Allemande inspiré d'un fait divers réel à revoir sur Arte vendredi 20 février 2026

"Disparue" : une fiction Allemande inspiré d'un fait divers réel à revoir sur Arte vendredi 20 février 2026

18 février 2026 - 09:30

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 18 février 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 18 février 2026, les invités reçus par …

16 février 2026 - 14:28 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...