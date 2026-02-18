Le film "Alad'2" avec Kev Adams et Jamel Debbouze à revoir sur M6 vendredi 20 février 2026 (vidéo)

Vendredi 20 février 2026 à 21:10, M6 vous proposera de voir ou de revoir le film "Alad'2" avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide, Éric Judor et Ramzy Bedia.

L'histoire en quelques lignes...

Le prince Aladin s’ennuie au palais. Son ancienne vie d’aventurier lui manque et il ne se sent pas légitime dans ses luxueux habits de monarque.

Shah Zaman, dictateur sans pitié qui a décidé d’épouser la princesse, s’empare de Bagdad et du palais. Aladin est contraint de s’enfuir et part récupérer son ancien génie. C’est sa seule chance de sauver sa princesse et de délivrer Bagdad.

Profitant de l’absence de son rival, Shah Zaman va tout tenter pour faire craquer la princesse ; de l’intimidation à la séduction, il ne reculera devant rien pour qu’elle devienne son épouse.

Après un long périple semé d’embûches, Aladin est enfin de retour à Bagdad où il va devoir affronter des gardes armés, les hommes de Richelieu, un méchant génie à la solde de Shah Zaman, et Shah Zaman lui-même.

Il va surtout devoir combattre un obstacle auquel il ne s’attendait pas : les doutes de la princesse.

Avec : Kev ADAMS (Aladin / Sam), Jamel DEBBOUZE (Shah Zaman / Marco), Vanessa GUIDE (Shallia / Sofia), Éric JUDOR (le Génie), Ramzy BEDIA (le méchant Génie), Wahid BOUZIDI (Wahid).