Le film "Yannick" de Quentin Dupieux diffusé sur France 4 samedi 21 février 2026 (vidéo)

Samedi 21 février 2026 à 21:00, France 4 diffusera le film "Yannick" de Quentin Dupieux, une comédie aussi inattendue que corrosive, où l’absurde fait irruption au cœur du quotidien.

L'histoire en quelques lignes...

Dans un petit théâtre parisien se joue une pièce de boulevard médiocre intitulée Le Cocu. Au milieu d'une scène, un spectateur nommé Yannick (Raphaël Quenard) se lève et interrompt brusquement les comédiens.

L'escalade

Yannick ne cherche pas à faire un scandale gratuit : il est simplement frustré. Gardien de nuit, il a pris sur son temps de repos et a fait une heure de route pour se changer les idées, mais il trouve la pièce mauvaise et estime qu'elle ne remplit pas sa mission de le "divertir".

D'abord poliment agacés, puis carrément hostiles, les trois comédiens tentent de reprendre le spectacle. Mais Yannick ne lâche pas l'affaire. La situation bascule lorsqu'il sort une arme de poing, prend le contrôle de la salle et décide de réécrire la pièce lui-même pour qu'elle soit enfin à son goût.

Avec : Raphaël Quenard, Blanche Gardin, Pio Marmaï, Sébastien Chassagne, Agnès Hurstel...