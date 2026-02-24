recherche
"Le coeur des hommes 2" à revoir sur NOVO19 jeudi 26 février 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 24 février 2026 148
Jeudi 26 février 2026 à 21:10, NOVO19 rediffusera ""Le Cœur des hommes 2", la suite directe du premier volet de Marc Esposito. On y retrouve la même bande de quatre amis quatre ans plus tard, toujours à la recherche du bonheur et d'un équilibre entre amitié, amour et galères du quotidien.

L'histoire en quelques lignes...

Quatre ans après leurs premières aventures, on retrouve la bande de copains là où on les avait laissés, entre rires complices et déboires sentimentaux. Jean, Alex, Antoine et Jeff ont vieilli, mais pas forcément grandi : ils naviguent toujours à vue dans leurs relations avec les femmes, oscillant entre l'envie de stabilité et l'appel de la liberté.

Le récit se tisse autour de leurs retrouvailles rituelles — souvent autour d'une table ou sur un terrain de sport — où la parole se libère sans filtre. Tandis qu'Alex s'enfonce dans les vertiges de la séduction pour combler sa solitude, Antoine tente de panser ses plaies et Jeff fait face à des choix de vie cruciaux. Jean, de son côté, observe ses amis avec une tendresse lucide tout en gérant ses propres doutes.

Plus qu'une simple suite, ce second volet approfondit la mélancolie qui plane sur cette amitié : c'est l'histoire d'hommes qui réalisent que le temps passe, que les amours sont fragiles, mais que le lien qui les unit est le seul port d'attache réellement solide face aux tempêtes de l'existence.

Avec : Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, Marc Lavoine, Bernard Campan, Fabienne Babe, Zoé Félix, Florence Thomassin, Catherine Wilkening, Valérie Kaprisky, Ludmila Mikaël.
Suivez nous...