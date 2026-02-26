recherche
"Incroyable mais vrai" avec Alain Chabat et Léa Drucker sur France 4 samedi 28 février 2026 (vidéo)

Samedi 28 février 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "Incroyable mais vrai", un film de Quentin Dupieux avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel et Anaïs Demoustier.

L'histoire en quelques lignes...

Alain (Alain Chabat) et Marie (Léa Drucker), un couple sans histoires, achètent une maison de banlieue apparemment banale. Cependant, l'agent immobilier leur révèle une particularité située dans la cave : une trappe qui mène à un conduit.

Ce conduit possède deux propriétés surnaturelles :

Le voyage temporel : Quiconque descend dans le conduit ressort dans le futur (12 heures plus tard).

La cure de jouvence : En traversant ce conduit, la personne rajeunit physiquement de trois jours.

Marie découvre que cette trappe permet, en la traversant, de rajeunir de douze heures… tout en avançant de trois jours dans le temps réel. Fascinée par la perspective de retrouver sa jeunesse, elle devient peu à peu obsédée par ce passage secret, au point que cela affecte sa perception du temps, son rapport à son corps et son couple.

En parallèle, Alain voit sa propre vie professionnelle perturbée par l’arrivée d’un nouveau patron excentrique, obsédé par une innovation technologique qui questionne aussi le rapport au corps et au vieillissement.

À travers cette situation absurde et fantastique, le film explore avec humour noir et décalage les thèmes du temps qui passe, du vieillissement, du désir et de l’illusion de contrôle sur la vie.
