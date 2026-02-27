recherche
Le film "Maison de retraite 2" diffusé sur TF1 dimanche 1er mars 2026 (vidéo)

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 février 2026 165
Le film "Maison de retraite 2" diffusé sur TF1 dimanche 1er mars 2026 (vidéo)

Inédit en clair à la télévision, le film "Maison de retraite 2" de Claude Zidi Jr sera diffusé sur TF1 dimanche 1er mars 2026 à 21:10. Le film reprend quelque temps après les événements du premier volet.

L'histoire en quelques lignes...

Quand le foyer Lino Vartan, qui accueille des jeunes orphelins et des seniors, doit fermer pour raisons sanitaires, Milann n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite dans le sud qui les accueille pour l'été.

Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer. Une aubaine pour ces gamins orphelins qui n'ont jamais eu de vacances.

Mais le paradis tourne au cauchemar, car anciens et nouveaux pensionnaires du 3ᵉ âge se détestent.

Avec : Kev Adams (Milann Rousseau), Jean Reno (Lorenzo), Daniel Prévost (Alfred de Gonzague), Liliane Rovère (Sylvette Leroux), Firmine Richard (Fleurette Jean-Marie), Michel Jonasz (Albert), Chantal Ladesou (La colonelle), Jarry (Alban).

"Maison de retraite", la série adaptée des films diffusée sur TF1 à partir du 9 mars 2026
