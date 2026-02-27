Inédit, le film "Gran Turismo" diffusé sur France 2 dimanche 1er mars 2026 (vidéo)

Dimanche 1er mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Gran Turismo", un film inédit en clair à la télévision, inspiré de la véritable histoire d’un gamer devenu pilote professionnel.

L'histoire en quelques lignes...

Jann passe ses journées dans sa chambre à jouer au célèbre simulateur de course sur sa console. Son père ne comprend pas cette passion et pense que son fils perd son temps alors qu'il devrait chercher un vrai métier.

Tout change quand Nissan décide de lancer un concours mondial : les meilleurs joueurs virtuels du monde sont invités à participer à la "GT Academy" pour tenter de devenir de véritables pilotes professionnels. Jann réussit les tests et se retrouve propulsé sur de vrais circuits, au volant de voitures extrêmement puissantes et dangereuses.

Le passage du virtuel au réel est très difficile. Jann doit affronter Jack Salter, un entraîneur très sévère qui ne croit pas qu'un joueur de console puisse conduire une voiture de course. Il doit aussi faire face aux autres pilotes professionnels qui se moquent de lui et le considèrent comme un intrus.

Entre la peur des accidents, l'effort physique intense et le stress de la compétition, Jann doit prouver qu'il a sa place sur la piste.