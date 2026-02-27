recherche
Cinéma

Inédit, le film "Gran Turismo" diffusé sur France 2 dimanche 1er mars 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 février 2026 142
Inédit, le film "Gran Turismo" diffusé sur France 2 dimanche 1er mars 2026 (vidéo)

Dimanche 1er mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Gran Turismo", un film inédit en clair à la télévision, inspiré de la véritable histoire d’un gamer devenu pilote professionnel.

L'histoire en quelques lignes...

Jann passe ses journées dans sa chambre à jouer au célèbre simulateur de course sur sa console. Son père ne comprend pas cette passion et pense que son fils perd son temps alors qu'il devrait chercher un vrai métier.

Tout change quand Nissan décide de lancer un concours mondial : les meilleurs joueurs virtuels du monde sont invités à participer à la "GT Academy" pour tenter de devenir de véritables pilotes professionnels. Jann réussit les tests et se retrouve propulsé sur de vrais circuits, au volant de voitures extrêmement puissantes et dangereuses.

Le passage du virtuel au réel est très difficile. Jann doit affronter Jack Salter, un entraîneur très sévère qui ne croit pas qu'un joueur de console puisse conduire une voiture de course. Il doit aussi faire face aux autres pilotes professionnels qui se moquent de lui et le considèrent comme un intrus.

Entre la peur des accidents, l'effort physique intense et le stress de la compétition, Jann doit prouver qu'il a sa place sur la piste.
Dernière modification le vendredi, 27 février 2026 11:29
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Danse avec les loups&quot; avec Kevin Costner à revoir sur Arte dimanche 1er mars 2026

"Danse avec les loups" avec Kevin Costner à revoir sur Arte dimanche 1er mars 2026

27 février 2026 - 12:12

Sur le même thème...

&quot;Danse avec les loups&quot; avec Kevin Costner à revoir sur Arte dimanche 1er mars 2026

"Danse avec les loups" avec Kevin Costner à revoir sur Arte dimanche 1er mars 2026

27 février 2026 - 12:12

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Thaïlande avec Chef Anto samedi 28 février 2026 …

26 février 2026 - 11:50 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...