"Danse avec les loups" avec Kevin Costner à revoir sur Arte dimanche 1er mars 2026

Dimanche 1er mars 2026 à 21:00, Arte vous proposera de revoir "Danse avec les loups" de Kevin Costner, un hymne à la fraternité d’une ampleur rare.

L'histoire en quelques lignes...

Officier décoré pendant la guerre de Sécession pour acte de bravoure, le lieutenant nordiste John Dunbar choisit sa nouvelle affectation : un avant-poste en territoire indien, totalement isolé. Il y organise sa survie en attendant d’éventuels renforts, inquiet de la présence d’une tribu sioux dans les environs.

D'abord méfiants, les Indiens commencent à accepter sa présence lorsque Dunbar ramène au camp une squaw blessée…

Peu à peu, Dunbar délaisse sa culture d'origine pour adopter le mode de vie des Sioux. Il apprend leur langue, participe à une chasse aux bisons mémorable et finit par être intégré à la tribu sous le nom de "Danse avec les loups".

Dignité indienne

"L’harmonie", c’est ce que John Dunbar, soldat ermite, comprend avoir trouvé après des mois passés sur cette terre sauvage de l’Ouest où "chaque jour se finit en miracle". Harmonie avec la nature – son amitié naissante avec un loup aussi seul que lui –, fraternité aussi avec les hommes et cette culture sioux dont il s’ouvre à la richesse.

Pour son premier film en tant que réalisateur – il en est également producteur et principal interprète –, Kevin Costner bouleverse le regard sur l’Amérique d’avant la colonisation, la dignité indienne étant menacée par des Blancs à la bêtise abyssale et à la violence primaire. Résultat, un western hors catégorie d’une ampleur rare, rythmé par des scènes marquantes.

Récompensé par sept Oscars, l’Ours d’argent et trois Golden Globes, Danse avec les loups est de ces œuvres qui marquent une époque et demeurent intemporelles.