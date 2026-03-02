recherche
Cinéma

"Jusqu'à la garde" avec Léa Drucker & Denis Ménochet à revoir sur Arte mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 2 mars 2026 180
"Jusqu'à la garde" avec Léa Drucker & Denis Ménochet à revoir sur Arte mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 4 mars 2026 à 21:00, Arte rediffusera "Jusqu'à la garde", un film écrit et réalisé par Xavier Legrand avec Denis Ménochet et Léa Drucker. Un saisissant thriller social et une charge contre les violences patriarcales.

L'histoire en quelques lignes...

Un couple se déchire. Après leur divorce, Miriam et Antoine se retrouvent devant la juge aux affaires familiales pour se répartir la garde de leurs enfants.

Joséphine, presque majeure, a décidé de ne plus voir son père, qu’elle accuse de violence physique ; Julien, 11 ans, a écrit une lettre dans le même sens. Sensible aux dénégations d’Antoine, la juge autorise la garde partagée pour Julien, qui se retrouve dans une position intenable.

Son père va profiter de ce contact maintenu pour surveiller la nouvelle vie de Miriam...

Spirale infernale

C'est un film d’orage, qui annonce la foudre comme inéluctable, mais dont personne ne tient compte des coups de semonce.

Malgré les alertes de Miriam et de ses enfants, l’aveuglement du pouvoir judiciaire devient complice des violences conjugales en cours et déclenche une spirale infernale. La non prise en compte de la parole de la mère renforce le pouvoir obscur, presque primitif, de l’homme : face à une Léa Drucker saisissante, livide et menue, tétanisée par l’effroi, Denis Ménochet apparaît d’autant plus massif, écrasant, tremblant de violence contenue prête à exploser.

Prenant la suite de son court métrage remarqué Avant que de tout perdre, Xavier Legrand orchestre un compte à rebours glaçant qui ne délivrera sa vérité qu’avec une scène finale paroxystique. Jusque-là, sa réalisation d’une sobriété exemplaire, proche d’un naturalisme à la Pialat, aura donné à ressentir physiquement le chantage émotionnel et la torture morale subis par Miriam et Julien, en danger d’être psychologiquement détruit par son père (étonnante composition de Thomas Gioria).

Bardé de récompenses, un thriller social qui frappe au plexus.

Avec Denis Ménochet (Antoine), Léa Drucker (Miriam), Thomas Gioria (Julien), Mathieu Saïkaly (Samuel), Florence Janas (Sylvia), Saadia Bentaïeb (La juge), Sophie Pincemaille (Maître Davigny), Emilie Incerti-Formentini (Maître Ghénen).
Dernière modification le lundi, 02 mars 2026 12:46
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

2ème numéro de &quot;Plein les yeux&quot; avec Carole Rousseau et Jacques Legros sur RMC Story mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

2ème numéro de "Plein les yeux" avec Carole Rousseau et Jacques Legros sur RMC Story mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

02 mars 2026 - 13:19

Sur le même thème...

&quot;Au cœur de nos terres&quot;, fiction inédite avec Mathilde Seigner sur France 2 mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

"Au cœur de nos terres", fiction inédite avec Mathilde Seigner sur France 2 mercredi 4 mars 2026 (vidéo)

02 mars 2026 - 11:07

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 4 mars 2026, les invités reçus par Augu…

02 mars 2026 - 11:46 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...