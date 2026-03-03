"Violette" avec Emmanuelle Devos et Sandrine Kiberlain à revoir sur France 4 jeudi 5 mars 2026 (vidéo)

Jeudi 5 mars 2026 à 21:00, France 4 vous proposera de revoir "Violette", le portrait d'une femme de lettres hors norme réalisé par Martin Provost.

Le film se déroule pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Il suit le parcours de Violette Leduc, une femme issue du peuple, marquée par sa bâtardise et une solitude pesante.

L'histoire en quelques lignes...

Alors qu'elle survit grâce au marché noir en Normandie, elle commence à écrire pour exorciser ses démons.

C'est sa rencontre déterminante avec Simone de Beauvoir à Paris qui va changer le cours de son existence. Subjuguée par "le Castor", Violette lui confie ses manuscrits. Impressionnée par la force brute et l'honnêteté de son écriture, Beauvoir décide de la soutenir et de la pousser à publier.

Avec : Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet, Catherine Hiegel, Jacques Bonnaffé...