"La vérité si je mens !" de Thomas Gilou à revoir sur Gulli lundi 9 mars 2026

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 7 mars 2026 110
"La vérité si je mens !" de Thomas Gilou à revoir sur Gulli lundi 9 mars 2026

Lundi 9 mars 2026 à 21:05, Gulli vous proposera de revoir "La vérité si je mens !" un film de Thomas Gilou qui a marqué toute une génération avec son énergie et ses répliques cultes.

L'histoire en quelques lignes...

Dans le quartier du Sentier à Paris, Eddie Vuibert, sans domicile, sans travail et sans famille, est embauché par Victor Benzakem comme manutentionnaire dans son commerce de textile.

Se révélant un excellent vendeur, Eddie prend du galon et se lie d'amitié avec Dov, qui l'invite dans sa famille un jour de shabbat. Eddie n'ose pas avouer qu'il n'est pas juif.

Très vite, Eddie tombe amoureux de Sandra, la fille de Victor. Mais cette dernière fréquente Maurice, le bras droit de son père et considère Eddie comme un parvenu.

Lorsque Victor Benzakem refuse les propositions d'Eddie pour adapter l'entreprise au marché, Eddie décide de monter sa propre affaire...

Avec : Richard Anconina (Eddie Vuibert), Richard Bohringer (Victor Benzakem), José Garcia (Serge Benamou), Vincent Elbaz (Dov Mimran), Elie Kakou (Rafi « Stylmod »), Bruno Solo (Yvan), Amira Casar (Sandra Benzakem).

Dernière modification le samedi, 07 mars 2026 14:24
Publié dans Cinéma, Lundi
