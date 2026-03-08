"Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal" à revoir sur M6 mardi 10 mars 2026 (vidéo)

La saga "Indiana Jones" se poursuit sur M6 avec la diffusion, mardi 10 mars 2026 à 21:10, du quatrième volet de ses aventures : "Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal".

L'histoire en quelques lignes...

Nevada, 1957. En pleine guerre froide, le professeur Henry « Indiana » Jones et son collègue « Mac » sont capturés par des militaires soviétiques et transportés de force dans la Zone 51, laquelle contient un hangar où sont entreposés des milliers de caisses. Sous la menace, Indiana aide les Soviétiques à s'emparer de l'une d'elles, qui a la particularité d'être magnétisée. En l'ouvrant, les Soviétiques découvrent le corps d'un être difforme.

Trahi par Mac qui rejoint l'ennemi, Jones parvient à s'échapper et s'enfuit dans le désert, poursuivi par les sbires du colonel-docteur Irina Spalko. Il se réfugie dans une ville artificielle, construite pour un test programmé d'une explosion de bombe H. Avant que la bombe n'explose, l'aventurier parvient de justesse à se protéger du souffle en se réfugiant dans un réfrigérateur.

Une fois tiré d'affaire, Jones doit faire face à des agents du FBI le suspectant de se livrer à des activités illégales et de trahison envers les États-Unis. Il est également licencié de son poste de professeur au Marshall College à Bedford (Connecticut).

Fuyant l’Amérique pour enseigner à Leipzig, Jones fait la connaissance à la gare de New York d'un jeune motard, Mutt Williams, qui lui fait part de la disparition du professeur Oxley, enlevé par des agents soviétiques en Amérique du Sud alors qu'il recherchait un crâne de cristal, une relique légendaire. Mutt donne à Indiana une lettre de sa mère, qui a également été enlevée avec Oxley. Indiana Jones résout une partie de l'énigme et découvre qu'elle se réfère aux géoglyphes de Nazca.

Indy et Mutt embarquent pour le Pérou, suivis par les agents soviétiques. L'aventurier et le jeune homme découvrent que le professeur Oxley a été interné dans un hôpital psychiatrique après avoir souffert d'une dépression nerveuse. Dans sa cellule, ils trouvent des indices qui les mènent dans un très ancien cimetière. Ils découvrent le fameux crâne de cristal dans la tombe de Francisco de Orellana, un conquistador disparu au XVIe siècle. Mais ils sont capturés et amenés dans la jungle par les Soviétiques. Au camp, ils retrouvent le professeur Oxley et la mère de Mutt, qui n'est autre que le vieil amour de Jones, Marion Ravenwood. Cette dernière lui révèle que Mutt est son fils.