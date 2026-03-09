Le film "Personal Shopper" d'Olivier Assayas à revoir sur France 4 mercredi 11 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 11 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Personal Shopper", un film mêlant drame psychologique, thriller fantastique et étude de deuil, réalisé par Olivier Assayas.

L'histoire en quelques lignes...

Maureen, une jeune Américaine vit à Paris. Son quotidien est partagé entre deux mondes radicalement opposés :

Elle travaille comme "personal shopper" pour Kyra, une célébrité capricieuse. Elle passe ses journées à parcourir les boutiques de haute couture pour choisir des vêtements et bijoux qu'elle n'a pas le droit de porter.

Maureen est aussi une médium. Elle reste à Paris dans l'espoir de recevoir un signe de son frère jumeau, Lewis, récemment décédé d'une malformation cardiaque (une condition qu'elle partage avec lui). Ils s'étaient promis que le premier à mourir enverrait un signal à l'autre.

Alors qu'elle attend désespérément un signe dans la maison isolée où son frère est mort, Maureen commence à recevoir des SMS anonymes. L'expéditeur semble l'observer, connaît ses secrets et la pousse à transgresser ses propres règles.

Le film bascule alors dans une atmosphère de paranoïa : s'agit-il de l'esprit de son frère, d'une présence malveillante, ou simplement d'un harceleur bien réel ?