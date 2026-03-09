"Comme un avion" de Bruno Podalydès avec Sandrine Kiberlain à revoir sur Arte mercredi 11 mars 2026 (vidéo)

Mercredi 11 mars 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Comme un avion" dans lequel Bruno Podalydès filme une jolie parenthèse de vie, tout en poésie et en touchant décalage.

L'histoire en quelques lignes...

Cadre peu dynamique, Michel s'ennuie dans son entreprise de dessin industriel et rêvasse aux grandes expéditions des héros de l'Aéropostale.

Par hasard, ses fantasmes se portent sur le kayak. Après tout, le fuselage est similaire à celui d'un avion ! Après des semaines de recherche et de préparation, l'apprenti aventurier se lance sur les eaux, avant de faire une pause, à peine quelques kilomètres plus loin, dans le petit havre de paix d'une auberge de bord de rive, tenue par une étrange et attachante famille.

Le temps d'aimer

On ne s'étonnera pas de la fascination de Bruno Podalydès, grand admirateur de Jean Renoir, pour les longs plans au fil de l'eau, et la douceur qui découle de cette parenthèse enchantée.

Dans la lignée de l'ensemble de sa filmographie, de Bancs publics (Versailles rive droite) à Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé, Comme un avion charme par le décalage constant de ses personnages, rêveurs ou saugrenus, heurtés par le monde moderne conformiste, et sauvés par leur part d'enfance, d'absurde et de poésie : celle qui, comme le réalisateur le professe, nous anime tous.

La "bande" des frères Podalydès (Pierre Arditi pour un caméo délectable en pêcheur irascible, Michel Vuillermoz, Noémie Lvovsky, Jean-Noël Brouté…) sert parfaitement cette fable touchante, bercée par la chanson de Georges Moustaki qui court tout au long du film : "Nous prendrons le temps de vivre d'être libres…"