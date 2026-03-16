M6 rend hommage à Bruno Salomone avec la diffusion de "Brice de Nice" et "Brice 3" mardi soir

En hommage à l'acteur Bruno Salomone décédé dimanche, M6 bouleverse ses programmes et diffusera, mardi 17 mars 2026 à partir de 21:10, les films "Brice de Nice" et "Brice 3".

21:10 Brice de Nice

Éternel ado de presque trente ans, délaissé par ses parents, Brice s'est créé un personnage de « surfeur, winner ascendant snowboarder ». Il vit à Nice dans la luxueuse villa familiale. Chaque matin, vêtu d'un tee-shirt jaune, il attend devant une mer d'huile « sa » vague, qui lui permettrait de montrer ses talents de surfeur.

Lorsque son père est envoyé en prison pour blanchiment d'argent, Brice se retrouve à la rue. Voyant l'annonce d'une compétition de surf, Brice part pour la côte basque...

Avec : Jean Dujardin (Brice de Nice), Clovis Cornillac (Marius), Bruno Salomone (Igor d'Hossegor), Élodie Bouchez (Jeanne), Alexandra Lamy (la sirène), Antoine Duléry (Micky la légende), Delphine Chanéac (Marjorie).

23:00 Brice 3

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui...

Quand son meilleur ami, Marius, l'appelle à l'aide, il part dans une grande aventure à l'autre bout du monde… Les voyages forment la « jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ?

Avec : Jean Dujardin (Brice de Nice), Clovis Cornillac (Marius de Fréjus), Bruno Salomone (Igor d'Hossegor), Alban Lenoir (Gregor d'Hossegor), Noëlle Perna (Edwige), Jean-Michel Lahmi (Le chargé de mission de la Ville de Nice), Louis-Do de Lencquesaing (Docteur Louis-Do de Bordeaux), Éric Collado (Éric du Croisic).

En conséquence, la rediffusion du numéro de "Cauchemar en cuisine" à Criquebeuf-sur-Seine est déprorammée.