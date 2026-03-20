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"La caravane de feu" avec John Wayne et Kirk Douglas à revoir sur Arte dimanche 22 mars 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 20 mars 2026 65
"La caravane de feu" avec John Wayne et Kirk Douglas à revoir sur Arte dimanche 22 mars 2026

Avec deux géants de Hollywood, John Wayne et Kirk Douglas, une attaque de diligence sur fond de vengeance dans l'Ouest américain à revoir sur Arte dimanche 22 mars 2026 à 21:00.

L'histoire en quelques lignes...

Taw Jackson, un grand exploitant agricole, a été dépossédé de ses terres et emprisonné suite au faux témoignage de Frank Pierce.

À la libération de Jackson, Pierce engage pour l'abattre un tueur à gages, Lomax. Celui-ci va changer de camp pour préparer avec Jackson l'attaque d'une diligence blindée qui, chaque semaine, transporte l'or des mines de Frank Pierce.

Acteurs phares

Dans la meilleure tradition du western, La caravane de feu multiplie les scènes d'action enlevées dans des extérieurs impressionnants. Il offre à deux acteurs phares de l'époque, John Wayne et Kirk Douglas, l'occasion d'un duo délectable, quoique attendu, le premier dans son registre habituel de mutisme viril, le second affectant le cynisme du tueur prêt à tout pour quelques dollars.

Un classique mis en musique par Dimitri Tiomkin, grand compositeur de bandes-son de westerns, qui a notamment signé celles de La rivière rouge et de Duel au soleil.

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