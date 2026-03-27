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Inédit, le film "Rien à perdre" avec Virginie Efira diffusé sur France 2 dimanche 29 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 27 mars 2026 141
Inédit, le film "Rien à perdre" avec Virginie Efira diffusé sur France 2 dimanche 29 mars 2026 (vidéo)

Dimanche 29 mars 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Rien à perdre", un film réalisé par Delphine Deloget qui met en lumière le parcours d’une mère déterminée à retrouver son fils.

L'histoire en quelques lignes...

Sylvie vit à Brest avec ses deux enfants, Sofiane et Jean-Jacques. Ensemble, ils forment une famille soudée.

Une nuit, Sofiane se blesse alors qu’il est seul dans l’appartement et sa mère au travail. Un signalement est fait et Sofiane est placé en foyer.

Armée d’une avocate, de ses frères et de l’amour de ses enfants, Sylvie est confiante, persuadée d’être plus forte que la machine administrative et judiciaire…

Avec : Virginie Efira, Félix Lefebvre, Arieh Worthalter, India Hair, Mathieu Demy et Alexis Tonetti.

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

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