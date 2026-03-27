"Capital" dimanche 29 mars 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 29 mars 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 un nouvel inédit de "Capital" dont le thème sera : « Ikea - Leroy Merlin : le match des cuisines à petit prix ! ».

Plus grandes, moins chères : que valent les nouvelles cuisines à moins de 3 000 euros ?

Une cuisine de rêve pour moins de 3 000 euros, c’est la nouvelle promesse des géants de l’ameublement ! Placards cachés, plateaux petit-déjeuner, cave à vins encastrée ou hotte aspirante intégrée à la plaque de cuisson : quelles nouveautés vont vous épater ? Guerre des prix, guerre de l’innovation, les géants de l’ameublement et les cuisinistes sortent l’artillerie lourde.

En tête, IKEA, le premier vendeur de cuisine en France avec déjà 25 % de parts de marché. Le roi de l’optimisation s’apprête à dévoiler les secrets de sa dernière génération de cuisine. En exclusivité, Capital a ouvert les portes de l’une de ses usines en Suède et de ses laboratoires de recherches avec ses designers maison. Des placards toujours plus optimisés, des rangements malins : cela suffira-t-il à mettre à bonne distance ses concurrents ?

En face, Leroy Merlin déploie les grands moyens. Ils ouvrent des magasins à quelques dizaines de mètres seulement de son grand rival. Ses armes : petits prix, meubles en kit et façades interchangeables. Une nouvelle donne qui bouscule aussi les cuisinistes. Cuisinella, Envia, Aviva : comment font-ils pour faire baisser la facture ? Que valent leurs promos flashs sur des modèles déstockés ou les packs d’électroménager à prix cassé ? Dans leurs usines en Allemagne, ils traquent la moindre opportunité de diminuer les coûts comme ces caissons moins chers qu’ils peuvent aussi déployer dans de nouvelles pièces de la maison. Cellier, buanderie, dressing : ces pièces longtemps délaissées sont désormais leur nouveau terrain de jeu. Comment s’y prennent-ils pour vous donner envie de rénover bien plus que votre cuisine ?

Machines à café : qui veut vous faire oublier Nespresso ?

C’est l’objet qui rêve de se faire une place sur votre plan de travail ! Espresso, latte, cappuccino ? Les nouvelles machines à café à grain savent tout faire. De quoi ravir toute la famille et épater ses invités le dimanche après-midi. Oubliez les dosettes et les capsules, les nouvelles générations de machines à grain sont déterminées à vous faire abandonner Nespresso. Delonghi, Krups, Philips : ils dégainent de nouveaux modèles tous les ans sur un marché en pleine croissance, + 120 % en cinq ans. Leur promesse : des machines plus compactes, vendues à partir de 270 euros, plus simples à nettoyer et qui surtout vous font faire des économies ! En moyenne, votre café en grain vous coûte deux fois moins cher qu’en capsule.

Capital a enquêté sur les secrets de ces machines révolutionnaires. Leader incontesté du marché avec 60 % des ventes, l’italien Delonghi a exceptionnellement ouvert les portes de son usine géante de Trévise (Italie) aux équipes du magazine. Comment la marque se réinvente chaque année pour lancer des modèles toujours plus performants ? Face au géant italien, l’allemand Krups prépare déjà la contre-attaque avec le lancement d’un nouveau modèle top secret. Sur ce marché très disputé, de nouveaux acteurs tentent le pari d’imposer des machines plus accessibles. Electro Dépôt, le spécialiste de l’électroménager low-cost, débarque avec son modèle à moins de 250 euros. Mais que valent vraiment ces appareils à petit prix ?