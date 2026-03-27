"Sierra torride" avec Clint Eastwood et Shirley McLaine à revoir sur Arte dimanche 29 mars 2026

Dimanche 29 mars 2026 à 21:00, Arte rediffusera "Sierra torride", un western teinté de comédie, dans lequel Clint Eastwood met à mal son image archétypale face à une Shirley McLaine pleine de surprises.

L'histoire en quelques lignes...

En plein désert mexicain, Hogan (Clint Eastwood), un mercenaire solitaire et pragmatique, sauve une femme, Sara (Shirley MacLaine), alors qu'elle est sur le point d'être violée par trois bandits. À sa grande surprise, il découvre que Sara est une religieuse.

Sara explique qu'elle soutient les révolutionnaires mexicains (les Juaristes) qui luttent contre l'occupant français. Hogan, de son côté, a été engagé par ces mêmes révolutionnaires pour aider à attaquer une garnison française lourdement fortifiée en échange d'une partie du trésor qu'elle contient.

Bien qu'agacé par les contraintes morales que lui impose la présence d'une nonne, Hogan accepte qu'elle l'accompagne...