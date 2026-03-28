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"Un homme pressé" avec Fabrice Luchini à revoir sur France 3 lundi 30 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 93
"Un homme pressé" avec Fabrice Luchini à revoir sur France 3 lundi 30 mars 2026 (vidéo)

Lundi 30 mars 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir "Un homme pressé", une comédie dramatique française réalisée par Hervé Mimran sortie en 2018 au cinéma.

L'histoire en quelques lignes...

Alain est un homme monopolisé par son travail, au point d'en oublier les loisirs et sa famille. A première vue il parait comme un personnage antipathique.

Victime d'un AVC qui lui cause de graves troubles de la parole et de la mémoire, il a besoin d'une rééducation. Au cours de celle-ci, il croisera la route de Jeanne, orthophoniste, et sera amené à réfléchir de manière sérieuse sur sa vie.

L'histoire s'inspire du livre J'étais un homme pressé : AVC, un grand patron témoigne de Christian Streiff, ancien PDG d'Airbus et de PSA Peugeot Citroën, dans lequel il raconte son accident de santé, puis sa lente reconstruction physique.

Avec : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman et Julien Leglise.
Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 12:17
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