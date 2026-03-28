"Un homme pressé" avec Fabrice Luchini à revoir sur France 3 lundi 30 mars 2026 (vidéo)

L'histoire en quelques lignes...
Alain est un homme monopolisé par son travail, au point d'en oublier les loisirs et sa famille. A première vue il parait comme un personnage antipathique.
Victime d'un AVC qui lui cause de graves troubles de la parole et de la mémoire, il a besoin d'une rééducation. Au cours de celle-ci, il croisera la route de Jeanne, orthophoniste, et sera amené à réfléchir de manière sérieuse sur sa vie.
L'histoire s'inspire du livre J'étais un homme pressé : AVC, un grand patron témoigne de Christian Streiff, ancien PDG d'Airbus et de PSA Peugeot Citroën, dans lequel il raconte son accident de santé, puis sa lente reconstruction physique.
Avec : Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman et Julien Leglise.