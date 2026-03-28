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“La vérité si je mens ! Les débuts” à revoir sur Gulli lundi 30 mars 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 28 mars 2026 187
“La vérité si je mens ! Les débuts” à revoir sur Gulli lundi 30 mars 2026 (vidéo)

Lundi 30 mars 2026 à 21:05, Gulli vous proposera de revoir “La vérité si je mens ! Les débuts”, une "préquelle" qui nous plonge dans le Paris des années 80 pour découvrir comment la célèbre bande de copains s'est formée.

L'histoire en quelques lignes...

Au début des années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après son premier échec amoureux, se transformer en talentueux entrepreneur.

Dov, dont la mère attend de brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans le Sentier tout en séduisant la femme de son patron.

Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves professionnelles.

Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et embrouiller ses parents sur son bac.

Avec : Yohan Manca (Patrick), Mickaël Lumière (Dov), Anton Caczar (Serge), Jérémy Lewin (Yvan), Gilbert Melki (Henri), Audrey Dana (Hélène), François Berléand (Max), Jean-Charles Deval (Léon de Saint-Simon).
Dernière modification le samedi, 28 mars 2026 14:48
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