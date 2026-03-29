"My Sweet Pepper Land" de Hiner Saleem diffusé sur France 4 mardi 31 mars 2026

L'histoire en quelques lignes...
Après la chute de Saddam Hussein, Baran, un ancien combattant kurde, devient chef de police dans un village reculé à la frontière entre l’Irak et la Turquie. En arrivant, il découvre une région dominée par la loi des clans, où un chef local puissant impose son autorité par la violence.
Déterminé à faire respecter la justice, Baran se heurte rapidement à ce système corrompu. Il refuse de céder aux pressions et tente d’imposer l’ordre, malgré les menaces.
Parallèlement, il se rapproche de Govend, une institutrice indépendante et courageuse qui lutte, elle aussi, contre les traditions oppressives. Leur relation naissante apporte une lueur d’espoir dans un environnement dur.