recherche
Cinéma

"My Sweet Pepper Land" de Hiner Saleem diffusé sur France 4 mardi 31 mars 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 29 mars 2026 214
"My Sweet Pepper Land" de Hiner Saleem diffusé sur France 4 mardi 31 mars 2026

Mardi 31 mars 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "My Sweet Pepper Land" de Hiner Saleem, un western moderne situé dans les montagnes du Kurdistan irakien, mêlant romance, politique et tension sociale.

L'histoire en quelques lignes...

Après la chute de Saddam Hussein, Baran, un ancien combattant kurde, devient chef de police dans un village reculé à la frontière entre l’Irak et la Turquie. En arrivant, il découvre une région dominée par la loi des clans, où un chef local puissant impose son autorité par la violence.

Déterminé à faire respecter la justice, Baran se heurte rapidement à ce système corrompu. Il refuse de céder aux pressions et tente d’imposer l’ordre, malgré les menaces.

Parallèlement, il se rapproche de Govend, une institutrice indépendante et courageuse qui lutte, elle aussi, contre les traditions oppressives. Leur relation naissante apporte une lueur d’espoir dans un environnement dur.

Dernière modification le dimanche, 29 mars 2026 14:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 29 mars 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 29 mars 2026 sur France 2

29 mars 2026 - 15:40

Sur le même thème...

“La vérité si je mens ! Les débuts” à revoir sur Gulli lundi 30 mars 2026 (vidéo)

“La vérité si je mens ! Les débuts” à revoir sur Gulli lundi 30 mars 2026 (vidéo)

28 mars 2026 - 14:45

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 29 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 29 mars 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vid…

28 mars 2026 - 19:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...