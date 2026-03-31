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Inédit, "L'Établi" avec Swann Arlaud diffusé sur France 4 jeudi 2 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 31 mars 2026 110
Inédit, "L'Établi" avec Swann Arlaud diffusé sur France 4 jeudi 2 avril 2026 (vidéo)

Jeudi 2 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "L'Établi", un récit intime et lumineux sur le changement, la liberté et l’après. Réalisé par Mathias Gokalp et sorti en 2023, ce film est inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Robert, un jeune intellectuel décide de quitter son milieu bourgeois pour travailler incognito pour travailler comme ouvrier chez Citroën. Son objectif est clair : partager la condition ouvrière afin de susciter une prise de conscience politique et raviver l’élan révolutionnaire.

Très vite, l’expérience se révèle bien plus rude et complexe qu’il ne l’imaginait. Confronté à la cadence épuisante du travail à la chaîne, à la discipline stricte de l’usine et à la fatigue omniprésente des ouvriers, Robert découvre un monde où les préoccupations quotidiennes laissent peu de place aux discours idéologiques. Le décalage entre ses convictions théoriques et la réalité du terrain devient évident, et son engagement se heurte à l’indifférence, voire à la méfiance de ses collègues.

Au fil du temps, cependant, il s’intègre progressivement et développe une compréhension plus profonde de la vie ouvrière, faite de solidarité discrète autant que de résignation. Lorsqu’un conflit éclate autour des conditions de travail, notamment l’imposition d’heures supplémentaires, une dynamique collective commence à émerger. Robert tente alors de jouer un rôle dans l’organisation d’une contestation, mais il doit composer avec la complexité des rapports humains et les limites de son propre positionnement.

Avec : Swann Arlaud, Mélanie Thierry, Denis Podalydès, Olivier Gourmet...
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