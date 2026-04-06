Inédit "Le tableau volé" avec Alex Lutz et Léa Drucker diffusé sur Arte mercredi 8 avril 2026 (vidéo)

Mercredi 8 avril 2026 à 21:00, Arte diffusera "Le tableau volé", un film inédit en clair à la télévision. Avec un Alex Lutz aussi odieux qu’attachant et de superbes seconds rôles, une irrésistible satire du marché de l’art signée Pascal Bonitzer.

L'histoire en quelques lignes...

Commissaire-priseur officiant chez Scottie’s, une prestigieuse maison de vente parisienne, le redoutable André Masson se voit confier un cas qui le laisse d’abord sceptique : quelque part du côté de Mulhouse, un mystérieux tableau du peintre expressionniste Egon Schiele aurait refait surface dans un pavillon en viager dont l’occupant nonagénaire a passé l’arme à gauche.

Contacté par l’avocate du nouveau détenteur de la maison (et de la toile), un jeune ouvrier chimiste tout à fait étranger au monde de la peinture, André est chargé d’authentifier le chef-d’œuvre putatif et d’en évaluer la valeur marchande – assisté de son ex-femme Bertina, spécialiste en œuvres d’art, et d’Aurore, stagiaire culottée aux penchants mythomanes. Contre toute attente, il s’avère que le Schiele est un vrai ; mais la toile, spoliée par les nazis à son propriétaire juif, doit être restituée à ses ayants droit légitimes, qui vivent aux États-Unis.

Pour ne pas laisser échapper une vente qui s’annonce historique, André devra déployer tactique, discrétion et doigté…

Avec : Alex Lutz, Léa Drucker, Nora Hamzawi, Louise Chevillotte, Arcadi Radeff, Alain Chamfort.