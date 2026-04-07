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"Ils sont vivants" de Jérémie Elkaïm avec Marina Foïs sur France 4 jeudi 9 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 7 avril 2026 138
"Ils sont vivants" de Jérémie Elkaïm avec Marina Foïs sur France 4 jeudi 9 avril 2026 (vidéo)

Jeudi 9 avril 2026 à 21:00, France 4 rediffusera "Ils sont vivants", un drame social réalisé par Jérémie Elkaïm librement inspiré du récit autobiographique de Béatrice Huret, "Calais mon amour".

L'histoire en quelques lignes...

Béatrice, une veuve récente, plutôt conservatrice, vit dans le Nord de la France avec son fils et sa mère. Sa vie est rythmée par son travail et ses convictions politiques proches de l'extrême droite, héritées de son défunt mari, un policier sympathisant du Front National.

Tout change lorsqu'elle croise la route de Mokhtar, un enseignant iranien arrivé clandestinement en France dans l'espoir de rejoindre l'Angleterre.

Initialement indifférente ou méfiante vis-à-vis des migrants, Béatrice découvre la réalité humaine derrière les chiffres. Elle commence par donner des vêtements, puis finit par s'engager activement dans l'aide humanitaire.

Avec : Marina Foïs, Seear Kohi, Laetitia Dosch, Igor Gotesman, Geneviève Mnich, Souleymane Sylla, Benoît Carré, Valentin Postel.
Dernière modification le mardi, 07 avril 2026 11:29
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