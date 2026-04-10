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"Adieu monsieur Haffmann" rediffusé sur France 2 dimanche 12 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 10 avril 2026 83
"Adieu monsieur Haffmann" rediffusé sur France 2 dimanche 12 avril 2026 (vidéo)

Dimanche 12 avril 2026 à 21:10, France 2 rediffusera "Adieu monsieur Haffmann", un film réalisé en 2021 par Fred Cavayé, avec Daniel Auteuil, Sara Giraudeau et Gilles Lellouche.

L'histoire en quelques lignes...

A Paris, pendant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Haffmann, joaillier, vite avec sa femme et ses deux enfants. Alors que les lois antijuives se font de plus en plus coercitives et menaçantes, Joseph envoie sa femme et ses enfants en zone libre, projetant de les rejoindre ensuite. Il veut d'abord régler la question de la gestion de sa boutique.

Il propose à son nouvel employé, François Mercier, de lui céder son enseigne le temps de la guerre. Joseph la récupérera ensuite, et aidera François à acquérir sa propre enseigne. François en parle à son épouse Blanche, qui n'est pas très enthousiaste.

Avec : Daniel Auteuil, Sara Giraudeau, Gilles Lellouche, Anne Coesens et Tiago Coelho.
Dernière modification le vendredi, 10 avril 2026 10:00
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