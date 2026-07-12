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"13h15 le dimanche" : Ceux qui nagent, les pouvoirs extraordinaires de la natation sur France 2 dimanche 12 juillet 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 12 juillet 2026 140
"13h15 le dimanche" : Ceux qui nagent, les pouvoirs extraordinaires de la natation sur France 2 dimanche 12 juillet 2026

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" ce 12 juillet 2026 sur France 2, « Ceux qui nagent », une série documentaire en 4 épisodes sur les pouvoirs extraordinaires du sport préféré des Français, la natation.

Cette semaine, "13h15 le dimanche" plonge dans le grand bain !

Depuis les Jeux olympiques de Paris en 2024 et les performances de Léon Marchand, l’attrait des Français pour la natation n’a fait que se renforcer. Pourquoi la natation est-elle toujours l’un des sports préférés des Français ? Que ressent-on lorsqu’on nage ?

Que l’on ait 10, 40 ou 70 ans, l’eau est un rite de passage qui permet de surmonter les épreuves et de se dépasser.

Épisode 1 Soigner sa peur de l'eau et des autres

Gabriel, 11 ans, a peur du grand bain, et un peu des autres aussi. Quand on rentre au collège, qu’on sait qu’à la fin de l’année, il y aura un test de nage devant toute la classe, il y a de quoi se faire quelques nœuds dans le ventre...

Épisode 2 Le rêve olympique

Alex Portal a 20 ans et sa vie est une course permanente, entre son école d’ingénieur et les entraînements de natation. Ce quadruple champion du monde est l’un des grands espoirs de la natation française, aux côtés de son frère Kylian ; tous les deux sont porteurs d’un handicap génétique : pas de protection aux rayons UV, des nerfs optiques mal croisés et une déficience visuelle. Mais dans l’eau, tout est différent. Arrivera-t-il à monter sur le podium dont il rêve ?

Épisode 3 Nouvelle vie, nouveau défi

Juliette a 32 ans, un corps et une vie en pleine mutation. Vivre un accouchement, pour elle, ça a été du sport. Avec 35 kilos en plus, cette maman d’une petite fille en garde alternée, récemment séparée, a dû retrouver un équilibre, et cela passe par la natation. Elle a décidé de se lancer un défi : une course en pleine mer.

Épisode 4 Peu importe le nombre des années

Françoise a 75 ans passés et veut faire de son corps un allié qu’elle sait choyer et entretenir. Dans l’eau, toutes les douleurs s’évanouissent. Avec ses amies, elle organise un stage intergénérationnel de natation artistique pour entraîner celles et ceux qui le souhaitent. Une manière de montrer que tout est possible, à n’importe quel âge.

Une série signée Laura Lequertier, Wayne Bertrand, Patrice Caillonneau et Thomas Courcelle.

Dernière modification le dimanche, 12 juillet 2026 10:22
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