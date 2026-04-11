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Inédit : "Monsieur le maire" avec Clovis Cornillac sur France 3 lundi 13 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 105
Inédit : "Monsieur le maire" avec Clovis Cornillac sur France 3 lundi 13 avril 2026 (vidéo)

Lundi 13 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera kle film "Monsieur le maire", de Karine Blanc et Michel Tavares, une comédie dramatique sociale qui explore les défis de la désertification rurale avec beaucoup d'humanité.

L'histoire en quelques lignes...

Paul Marchal (Clovis Cornillac) est le maire dévoué de Cadenac, un petit village niché au cœur des montagnes. Son combat quotidien ? Empêcher la fermeture de l'école communale, ce qui signifierait la "mort" lente de son village. Pour maintenir la classe ouverte, il lui manque désespérément quelques élèves.

Sa solution est radicale : attirer de nouvelles familles en proposant des loyers dérisoires. C'est ainsi qu'arrive Joe-Lynn (Eye Haïdara), une mère célibataire au caractère bien trempé, accompagnée de ses deux enfants. Elle cherche à fuir un passé difficile et à prendre un nouveau départ loin de la ville.

La situation se corse lorsque sa fille tombe amoureuse d'un jeune homme dont la famille est en conflit ouvert avec le maire...

Avec :Clovis Cornillac (Paul Barral), Eye Haïdara (Joe-Lynn), Laurence Côte (Véronique Mas), Jean-Pierre Martins (Tony), Sophie Guillemin (Martine), Shirel Nataf (Sofia), Cassie Makoumbo Fowe (Julie), Mehdi Senoussi (Le patron du Flamingo).
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