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"Un flic" avec Alain Delon et Richard Crenna à revoir sur Arte lundi 13 avril 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 152
"Un flic" avec Alain Delon et Richard Crenna à revoir sur Arte lundi 13 avril 2026

Lundi 13 avril 2026 à 20:55, Arte vous proposera de revoir "Un flic", le génial et dernier film de Jean-Pierre Melville qui est plus que jamais un hommage à Alain Delon.

L'histoire en quelques lignes...

À Paris, le commissaire Édouard Coleman (Alain Delon) est un homme usé par la routine de la criminalité. Il passe ses nuits à sillonner la ville, entre constatations de meurtres et interrogatoires musclés.

Parallèlement, son ami Simon (Richard Crenna), propriétaire d'une boîte de nuit, organise avec une précision chirurgicale des braquages de grande envergure. Entre les deux hommes se trouve Cathy (Catherine Deneuve), la compagne de Simon, qui est également la maîtresse du commissaire.

Après le hold-up d'une banque, le commissaire Édouard Coleman est chargé de l'enquête. Il découvre que son meilleur ami, Simon, est impliqué dans l'affaire et que le produit du braquage est destiné à acheter de la drogue.

Le film raconte la traque inévitable où l'amitié s'efface devant le devoir, dans une atmosphère de tragédie grecque moderne.

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