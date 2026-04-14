Jeudi 16 avril 2026 à 21:00, France 4 diffusera "Comme un lundi", une comédie grinçante inédite où le cauchemar du lundi se répète encore et encore.

L'histoire en quelques lignes...

Les employés d'une petite agence de publicité à Tokyo qui enchaînent les nuits blanches pour boucler un projet crucial sont épuisés.

Le problème ? Ils se rendent compte qu'ils revivent sans cesse la même semaine, du lundi au dimanche.

Chaque lundi matin, tout recommence à l'instant précis où un pigeon vient percuter la vitre du bureau.

Entre deux rendez-vous client, réussiront-ils à trouver la sortie ?

Avec : Wan Marui, Makita Sports, Yûgo Mikawa, Kohki Osamura, Kotaro Yagi...