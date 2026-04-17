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Inédit : "Une année difficile" avec Pio Marmaï & Jonathan Cohen sur TF1 dimanche 19 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 17 avril 2026 174
Inédit : "Une année difficile" avec Pio Marmaï & Jonathan Cohen sur TF1 dimanche 19 avril 2026 (vidéo)

Dimanche 19 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera "Une année difficile", une comédie sociale réalisée par le célèbre duo Éric Toledano et Olivier Nakache. Ce film est inédit en clair à la télévision.

L'histoire en quelques lignes...

Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils croisent des jeunes militants écolos.

Attirés au départ par les avantages matériels (repas gratuits, ambiance conviviale), ils s’intègrent peu à peu dans ce mouvement. Mais leur engagement est loin d’être sincère au début, ce qui les place dans des situations à la fois comiques et embarrassantes.

Au fil du temps, leurs rencontres - notamment avec Cactus, une militante engagée - vont les pousser à se remettre en question, tant sur leur mode de vie que sur leurs valeurs.

Avec : Pio Marmaï (Albert Laprade), Jonathan Cohen (Bruno Ambrosi), Noémie Merlant (Cactus), Mathieu Amalric (Henri Tomasi).
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