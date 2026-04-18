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Inédit : "Sexygénaires" avec Thierry Lhermitte & Patrick Timsit sur France 3 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 136
Inédit : "Sexygénaires" avec Thierry Lhermitte & Patrick Timsit sur France 3 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

Lundi 20 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera "Sexygénaires", une comédie pétillante sur l'âge et les nouvelles opportunités réalisée par Robin Sykes avec Thierry Lhermitte, Patrick Timsit.

L'histoire en quelques lignes...

Michel, 65 ans, est propriétaire d'un grand hôtel à Sanary-sur-Mer. Alors que les affaires vont mal, il fait tout pour rester à flot, avec l’aide de son vieil ami Jean-Claude.

Pour s'en sortir, il décide de reprendre contact avec Denis, un ami et associé avec qui il possède un bar à Paris, dans l’espoir de lui revendre ses parts. Mais une fois sur place, Michel découvre que Denis a non seulement revendu le bar, mais qu'il est aussi devenu mannequin senior, également appelé sexygénaire, et tourne des publicités.

Intrigué, Michel assiste à une séance photo où il est repéré par Manon, une agente qui lui propose de devenir modèle. Estimant que la (très) bonne rémunération pourrait lui permettre de régler les dettes de son hôtel, Michel accepte...

Avec : Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Zineb Triki, Marie Bunel, Grégoire Oestermann, Olivia Côte, Célia Pilastre, Xavier Robic, Marie Petiot.
Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 12:35
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