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Inédit : "Les Algues vertes" de Pierre Jolivet diffusé sur France 5 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 227
Inédit : "Les Algues vertes" de Pierre Jolivet diffusé sur France 5 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

Lundi 20 avril 2026 à 21:05, France 5 diffusera "Les Algues vertes", un film réalisé par Pierre Jolivet et sorti en 2023, thriller d'investigation adapté de la célèbre bande dessinée de Inès Léraud et Pierre Van Hove, « Les Algues vertes : l'histoire interdite ».

L'histoire en quelques lignes...

Intriguée par une série de décès suspects, Inès Léraud, une jeune journaliste, part s'installer en Bretagne, déterminée à mener sa propre enquête sur le phénomène qu'elle estime à l'origine des décès : les algues vertes.

Sur place, la jeune femme débute ses investigations et tente de recueillir des témoignages qui se révèlent aussi précieux qu'inquiétants. Suspicieuse à son arrivée, Inès est désormais convaincue que la prolifération de ces plantes toxiques pose un véritable problème de santé publique.

Mais face à l'omerta qui règne, elle prend aussi conscience des dangers à affronter pour révéler la vérité aux yeux de tous...

Avec : Céline Sallette (Inès Léraud), Nina Meurisse (Judith), Julie Ferrier (Rosy Auffray), Pasquale D'Inca (André Ollivro), Clémentine Poidatz (Morgan), Jonathan Lambert (Député), Adrien Jolivet (Pierre Philippe).
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