En hommage à Nathalie Baye, France Télévisions rediffuse "Vénus Beauté (Institut)" & "Le petit lieutenant"

France Télévisions rend hommage à l’actrice Nathalie Baye, disparue le 17 avril 2026, en proposant sur la plateforme france.tv et sur ses antennes, une sélection de ses films issus de sa riche et singulière carrière.

France 2

Dimanche 19 avril 2026 à 21:10, France 2 rediffusera le film "Vénus Beauté (Institut)" de Tonie Marshall.

L'histoire en quelques lignes...

Vénus Beauté est un institut de beauté de quartier. On y prodigue des soins, des conseils, on y écoute les douleurs passagères ou profondes des clientes, on y accueille aussi quelques clients. On y vend des crèmes, des élixirs, de la relaxation, du faux soleil, des maquillages et, quelle que soit la raison pour laquelle on vient, on y trouve un peu d’espoir et de croyance en la beauté éternelle.

Dans ce sanctuaire consacré à la beauté, Nadine, la patronne, dirige son commerce et emploie trois filles, trois esthéticiennes : Samantha, Marie et Angèle...

Avec : Nathalie Baye, Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, Robert Hossein, Mathilde Seigner...

France 3

Lundi 20 avril 2026 à 21:10, France 3 rediffusera le film "Le petit lieutenant" de Xavier Beauvois.

L'histoire en quelques lignes...

À sa sortie de l'école de Police, Antoine monte à Paris pour intégrer la 2ème division de Police Judiciaire. Caroline Vaudieu, de retour dans le service après avoir vaincu son alcoolisme, choisit le petit lieutenant pour son groupe crim'. Plein d'enthousiasme, Antoine fait son apprentissage du métier aux côtés de ses hommes.

Vaudieu s'attache rapidement à ce jeune homme, de l'âge qu'aurait eu son fils disparu...

Avec : Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem, Jacques Perrin...