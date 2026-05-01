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Inédit : "Bernadette" avec Catherine Deneuve diffusé sur France 2 dimanche 3 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 1 mai 2026 200
Inédit : "Bernadette" avec Catherine Deneuve diffusé sur France 2 dimanche 3 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 3 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera "Bernadette", un film deLéa Domenach dans lequel Catherine Deneuve incarne avec finesse et mordant une Première dame reléguée dans l’ombre, bien décidée à prendre sa revanche.

L'histoire en quelques lignes...

Quand elle arrive à l'Élysée, Bernadette Chirac s'attend à obtenir enfin la place qu'elle mérite, elle qui a toujours œuvré dans l'ombre de son mari pour qu'il devienne président.

Mise de côté, car jugée trop ringarde, Bernadette décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable.

Aidée par un conseiller en communication cynique et moderne (interprété par Denis Podalydès), elle apprend à manipuler les médias, à peaufiner son sens de la répartie et à devenir la "Princesse des pièces jaunes".

Catherine Deneuve campe une Bernadette déterminée et malicieuse, tandis que Michel Vuillermoz incarne un Jacques Chirac souvent agacé, voire méprisant, envers les ambitions de son épouse.

Plus qu'une simple biographie politique, c'est le portrait d'une femme de pouvoir qui décide de ne plus subir l'infidélité (politique et personnelle) de son mari et le jugement de sa fille, Claude Chirac, qui gère la communication de son père d'une main de fer.
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