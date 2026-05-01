"Zone Interdite" dimanche 3 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 3 mai 2026 à 21:10, Ophélie Meunier présentera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Zone Interdite" qui propose cette semaine une enquête sur les déserts médicaux.

C’est un scandale qui touche près de 90 % de notre territoire. 9 millions de Français vivent aujourd’hui dans un désert médical. Face à cette pénurie de médecins, de plus en plus de Français finissent par renoncer à se soigner.

Zone Interdite a mené l’enquête pour comprendre comment notre pays a pu en arriver à une telle situation. Et quelles solutions existent face à cette crise. Durant plusieurs mois, les équipes du magazine ont suivi ceux, personnels de santé et élus, qui se battent pour que nous puissions continuer à nous soigner. Vous verrez comment, jour après jour, ils parviennent à faire reculer les déserts médicaux.

À Landéan (Ille-et-Vilaine), il est le dernier médecin de son village. À 76 ans, Christian Boidot a pourtant largement dépassé l’âge de la retraite. Mais hors de question pour lui de laisser ses patients en déshérence. Il en suit aujourd’hui 3 000, trois fois plus que la moyenne des généralistes en France. Pour parvenir à tous les recevoir, Christian doit travailler jusqu’à 80 heures par semaine. Vous découvrirez le quotidien de ce médecin de campagne à l’ancienne, comme il en reste peu en France.

Face à la pénurie, beaucoup de départements sont prêts à tout pour attirer des médecins. Dans l’Indre, l’un des départements les moins dotés de France, Jeanne a été recrutée spécialement pour faire la promotion de son territoire auprès des professionnels de santé. Elle a prévu une grande opération séduction lors du congrès annuel des internes en médecine. Mais elle ne sera pas la seule. Une trentaine d’autres départements tenteront de recruter des médecins lors de cet événement. Jeanne parviendra-t-elle à ses fins ?

Pour attirer de jeunes médecins dans les déserts médicaux, de plus en plus de communes ouvrent des Maisons de Santé. Elles permettent de mutualiser les coûts de fonctionnement et offrent une meilleure coordination des soins pour les patients. Giuliana, 28 ans, s’est ainsi récemment installée dans une Maison de Santé à La Souterraine (Creuse). Cette jeune généraliste, maman d’un petit garçon, espère parvenir à concilier vie professionnelle et vie privée. Mais vous verrez qu’entre ses consultations et ses gardes sur les routes du département, ses débuts en plein désert médical seront loin d’être de tout repos.

Partout en France, cette pénurie de médecins entraîne des répercussions en cascade. L’une des plus spectaculaires : l’engorgement des urgences dans les hôpitaux. À Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence), Sabrina, une urgentiste de 61 ans, se retrouve à consacrer la moitié de son temps à de la bobologie. Mais elle va être confrontée à un cas beaucoup plus dramatique. Une patiente, qui n’a pas trouvé de cardiologue depuis un an, vient de faire un infarctus. Il va falloir agir très rapidement.

En 2019, le gouvernement a augmenté le nombre de places en faculté de médecine. Mais il faudra attendre une dizaine d’années pour voir ces nouveaux praticiens exercer. En attendant, certaines spécialités sont aujourd’hui particulièrement sinistrées. Notamment la dermatologie. D’autant que certains dermatologues en profitent pour privilégier les actes esthétiques, beaucoup plus rémunérateurs. Une galère que vit Lauriane. Cette Normande a besoin de faire vérifier un grain de beauté qui l’inquiète. Les équipes de Zone Interdite l’accompagneront dans sa quête d’un rendez-vous. Une attente qui dure déjà depuis des années.