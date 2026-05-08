"L'idée d'être avec toi" avec Anne Hathaway & Nicholas Galitzine sur TF1 dimanche 10 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 10 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera "L'idée d'être avec toi", une comédie romantique adaptée du best-seller de Robinne Lee qui explore les thèmes de la célébrité, du regard des autres, et de l'épanouissement personnel.

L'histoire en quelques lignes...

Solène Marchand (Anne Hathaway), une mère célibataire de 40 ans, est propriétaire d'une galerie d'art à Los Angeles. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle doit accompagner sa fille adolescente au festival de Coachella, après que son ex-mari a annulé à la dernière minute.

C'est là qu'elle rencontre, par un pur hasard de loge, Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), 24 ans, le leader charismatique d'August Moon, le boys band le plus populaire de la planète.

Alors qu'ils entament une romance, la célébrité d'Hayes ne tarde pas à poser des défis inévitables à leur relation...

Avec : Anne Hathaway (Solène), Nicholas Galitzine (Hayes), Ella Rubin (Izzy), Annie Mumolo (Tracy), Reid Scott (Daniel), Perry Mattfeld (Eva), Jordan Aaron Hall (Zeke), Mathilda Gianopoulos (Georgia).