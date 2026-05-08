recherche
Cinéma

"L'idée d'être avec toi" avec Anne Hathaway & Nicholas Galitzine sur TF1 dimanche 10 mai 2026 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 209
"L'idée d'être avec toi" avec Anne Hathaway & Nicholas Galitzine sur TF1 dimanche 10 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 10 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera "L'idée d'être avec toi", une comédie romantique adaptée du best-seller de Robinne Lee qui explore les thèmes de la célébrité, du regard des autres, et de l'épanouissement personnel.

L'histoire en quelques lignes...

Solène Marchand (Anne Hathaway), une mère célibataire de 40 ans, est propriétaire d'une galerie d'art à Los Angeles. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'elle doit accompagner sa fille adolescente au festival de Coachella, après que son ex-mari a annulé à la dernière minute.

C'est là qu'elle rencontre, par un pur hasard de loge, Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), 24 ans, le leader charismatique d'August Moon, le boys band le plus populaire de la planète.

Alors qu'ils entament une romance, la célébrité d'Hayes ne tarde pas à poser des défis inévitables à leur relation...

Avec : Anne Hathaway (Solène), Nicholas Galitzine (Hayes), Ella Rubin (Izzy), Annie Mumolo (Tracy), Reid Scott (Daniel), Perry Mattfeld (Eva), Jordan Aaron Hall (Zeke), Mathilda Gianopoulos (Georgia).

 Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Cinéma, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Capital&quot; dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Capital" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

08 mai 2026 - 11:24

Sur le même thème...

&quot;Inspecteur Barnaby - La mort sonne trois fois&quot; épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 10 mai 2026

"Inspecteur Barnaby - La mort sonne trois fois" épisode inédit diffusé sur France 3 dimanche 10 mai 2026

08 mai 2026 - 11:09

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; : Irlande, l'âme en fête, samedi 9 mai 2026 sur France

"Echappées belles" : Irlande, l'âme en fête, samedi 9 mai 2026 su…

07 mai 2026 - 10:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...