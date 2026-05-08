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"L'enlèvement" de Marco Bellocchio diffusé sur Arte dimanche 10 mai 2026 (vidéo)

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 96
"L'enlèvement" de Marco Bellocchio diffusé sur Arte dimanche 10 mai 2026 (vidéo)

Dimanche 10 mai 2026 à 21:00, Arte diffusera "L'enlèvement", un film de Marco Bellocchio qui s'empare d’une histoire vraie qui secoua l’Italie du XIXe siècle, bouleversant la violence de l’arbitraire religieux.

L'histoire en quelques lignes...

1852. Alors que s’allument les premiers feux de l’unification italienne, Bologne appartient encore aux États pontificaux – le pouvoir temporel y est exercé par l’Église, sous la souveraineté du pape Pie IX. Dans une maison du quartier juif de la ville, le petit Edgardo, l’un des huit enfants de la famille Mortara, est baptisé dans son berceau, en secret, par sa jeune nourrice catholique qui le croit à l’article de la mort.

Apprenant les faits six ans plus tard, le tribunal du Saint-Office ordonne, par la voix du père inquisiteur monseigneur Feletti, d’enlever l’enfant à sa famille : désormais catholique, Edgardo a vocation à être élevé dans le giron de l’Église. Il est envoyé à Rome dans le collège de catéchumènes attaché au Saint-Siège, où il est patiemment converti sous l’œil de Pie IX lui-même, sans que ses parents ni la communauté juive ne parviennent à s’y opposer.

Alors que l’affaire s’ébruite, soulevant l’indignation au-delà des frontières italiennes, et que la communauté catholique se déchire, le pape, intransigeant et voyant son pouvoir s’effriter, s’arc-boute sur les principes du droit canonique. Pendant ce temps, le garçon, bon élève, oublie peu à peu ses racines hébraïques…

Syndrome de Stockholm

Après avoir abordé l’affaire Aldo Moro dans sa série Esterno notte, c’est d’un autre enlèvement – et d’un autre traumatisme, plus ancien, de l’histoire italienne – que s’empare Marco Bellocchio.

Le réalisateur du Traître retrace cette affaire stupéfiante sous son angle politique, mais aussi intime : à travers les yeux inquiets du jeune Edgardo, retenu prisonnier, qui découvre avec sidération les symboles angoissants de la liturgie catholique, avant que sa conversion forcée ne se mue progressivement en syndrome de Stockholm. Alors que les troupes italiennes gagnent Rome, en 1870, on le retrouvera, jeune adulte, se débattant avec son identité clivée et avec sa propre famille, qu’il a délaissée pour celle de l’Église.

De Pie IX, Bellocchio brosse un portrait acerbe – imaginant, notamment, une réjouissante plongée dans son inconscient, avec ce rêve où le souverain pontife voit une armée de rabbins fondre sur son lit pour le circoncire de force.

Un récit bouleversant et magistralement mis en scène, qui expose toute la violence de l’arbitraire religieux et de l’endoctrinement. En cela, il se montre singulièrement contemporain.
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